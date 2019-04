ECUADORINMEDIATO AMENAZADO: Según A. Michelena, tenemos otras 25 denuncias de Presidencia de la República por supuesto "fotomentaje"

Nuestro medio desmiente, nuevamente, al Secretario de Comunicación asegurando que no fueron "25 informes", sino que fue uno solo, que se nos envió en repetidas ocasiones y que se respondió inmediatamente El pasado 25 de abril, el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, aseguró que nuestro portal digital de noticias, ECUADORINMEDIATO, fue censurado por, supuestamente, utilizar fotografías privadas del Presidente de la República, Lenín Moreno, en montajes. Además, el funcionario de Estado aseguró que nuestro medio "tiene 20 o 25 informes", con reclamos por los supuestos "fotomontajes" de los cuales nos acusó haber utilizado.

“Se les ha pedido (que bajen las imágenes), no nosotros, sino este medio que regula y controla el tema de políticas internacionales, no la Presidencia. Se le debe haber advertido 50, 60, 70 veces, no sé. He pedido un informe sobre cuántas veces se ha advertido, pero más allá de eso, creo que no hay que caer en el juego que está haciendo ECUADORINMEDIATO”, dijo, haciendo referencia a un sistema internacional que regula las normas de copyright en el mundo, según dijo.

Nuestro medio de comunicación aclaró, sin embargo, que las dos imágenes por las cuales fuimos denunciados no tienen nada que ver con lo mencionado por el funcionario. Son fotos en las cuales el Jefe de Estado se encuentra en su visita oficial en Chile y otra en la cual se encuentra en el Palacio de Carondelet, recibiendo la visita de Axel Van Trotsenburg, nuevo vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

Pero además, ECUADORINMEDIATO precisó que no fueron “25 informes” o reclamos, como lo afirmó Michelena, sino que fue uno solo, que se nos envió en repetidas ocasiones y que fue respondido como corresponde y de inmediato. Desde el 30 de marzo del presente año, recibimos una notificación por parte del servidor que tenemos contratado sobre una denuncia por parte de la Presidencia de la República del Ecuador en contra de nuestro portal digital por supuestamente haber ‘infringido el uso de derechos de autor’ en una nota publicada ese día.

Ante esto, respondimos de forma inmediata, pidiendo que nos especifiquen cuál es el material que incumplía esta normativa. No tuvimos una respuesta, sino que pasaron varios días hasta que nos llegó nuevamente un correo electrónico con la notificación de una alerta sobre dos fotografías de viaje oficial del Presidente Lenín Moreno a Chile, y otra del Presidente, reunido con su Gabinete y con Axel Van Trotsenburg, nuevo Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

Ante este pedido en específico, atendimos su solicitud y borramos los archivos de nuestro portal. Luego de esto, el servidor iWeb notificó que el problema no estaba resuelto, por lo cual, procedimos a eliminar la noticia, borramos la foto manualmente del servidor y vaciamos nuestro caché. Con lo que ya no existía ningún vínculo de la fotografía con nuestro medio de comunicación.

Pasaron los días y el servidor enviaba la misma notificación, siempre atendimos a sus pedidos y pedimos que nos ayuden a solucionar el inconveniente, debido a que nuestro sistema informativo es muy riguroso con este tipo de alertas.

El equipo técnico se contactó con el servidor en todo momento y buscamos una respuesta coherente, pero no la recibimos, únicamente nos informaban que existían “presiones externas” de forma reiterativa que hacían que esta notificación se envíe de forma automática contra nuestro sitio web.

Todo este proceso se mantuvo hasta que el 22 de abril a las 15h10, de forma arbitraria, se cerró nuestra página web, en esa ocasión nos contactamos vía telefónica con nuestro proveedor de internet y explicamos que todas las notificaciones fueron respondidas de forma adecuada y a tiempo, por lo que procedieron a activar nuestro sistema informativo inmediatamente.

La última alerta enviada fue el día 23 de abril, cuando www.ecuadorinmediato.com estuvo fuera del aire por más de 6 horas y en la que no respondían a nuestras comunicaciones. Ante esto, como es de conocimiento público, alertamos a la comunidad lo ocurrido y que todo nació por una denuncia de la Presidencia de Ecuador, que denunció 2 imágenes publicadas en nuestro medio, las cuales, nunca fueron trucadas, adulteradas o montadas, ni tampoco han sido publicadas fuera de contexto.

Durante una entrevista en radio Sucesos, el Secretario de Estado afirmó que el Gobierno Nacional no ha censurado ni ha sancionado a ningún medio de comunicación porque la línea de actuación cambió. Reiteró que, tanto la ciudadanía, como los medios de comunicación tienen el derecho de manifestar lo que consideren, pero con responsabilidad.

“Lo que ha hecho ayer ECUADORINMEDIATO es parte de la estrategia de (Rafael) Correa, lastimosamente. Es victimizarse, querer embarrar a absolutamente a todos”, criticó, citando además, el caso de desconexión que sufrió la radio Pichincha Universal.

“ECUADORINMEDIATO tiene un portal digital y hay que tomar en cuenta que al Presidente Moreno le robaron las fotografías, los correos, los chats. Esa información ha sido manipulada por Correa y por todo el correato en todas las redes sociales. El Presidente Moreno ha sido víctima de una campaña de difamación absoluta. Nosotros no hemos sancionado ni castigado a nadie”, recalcó.

Afirmando además, que lo único que han hecho es proteger la imagen de Moreno, sus hijas y su familia. Según Michelena, tomamos “algunas fotografías que hemos protegido”. Admitió, sin embargo, que todos pueden dar uso a ese material, siempre y cuando sea correcto. “Nosotros, lo único que hemos hecho es proteger para que su uso sea el debido”.

“Varias fotos hemos protegido: de la familia del Presidente, de su esposa, de sus hijos. Las fotografías son de libre uso y como la SECOM publica en su Flickr, todos los medios de comunicación pueden usarla, pero para crear información y noticias, no para crear difamación, información, ni montajes, ni memes”, reclamó.

De ahí, a victimizarse y decir que han cerrado el portal es contrario a lo que hace el Gobierno Nacional, añadió. “Que se use para lo que es”, dijo Michelena que las fotos son publicadas, “no para hacer montajes, memes o información que no tiene sentido de las políticas públicas de comunicación”.

Cabe aclarar que las imágenes que utilizó ECUADORINMEDIATO son pertenecientes al viaje oficial del Presidente Lenín Moreno a Chile, y otra del Presidente, reunido con su Gabinete y con Axel Van Trotsenburg, nuevo Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Por evitar nuevos problemas con nuestro portal, no las hemos subido, pero han sido publicadas en nuestra cuenta en Twitter.

Ante la pregunta del periodista acerca de que si ECUADORINMEDIATO realizó algún montaje o meme con dicho material, el Secretario de Comunicación respondió aseverando que “tiene algunos pedidos. Nosotros, ni siquiera, lo hemos hecho. Hay una instancia internacional que cuida todo el tema de políticas de redes sociales. Ellos tienen cierta protección de algunas fotografías del Presidente, de su esposa y de su familia”.

“El momento en el que se publican, este sitio que se llama iWeb, da una alerta pidiendo permisos, aduciendo que se han publicado en una forma en la cual no está autorizado para hacerlo. Ok. No han hecho caso tres, cuatro, cinco, seis, siete veces y lo que hizo ese portal es bloquear, temporalmente, la información que ellos tienen”, dijo.

Para evidencia del público, adjuntamos un video en el que se evidencia que las fotos en mención fueron eliminadas. Además, les dejamos el tuit con las fotografías que fueron motivo de la denuncia en nuestra contra: https://bit.ly/2GxC5U1.

