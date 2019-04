Ola Bini se declara como "secuestrado por el Gobierno de Ecuador" (DOCUMENTO)

En una carta, remitida desde el CDP El Inca, el ciudadano sueco espera que su experiencia "sirva para iniciar discusiones, llamar la atención y abrir nuevas formas de lucha" Con una carta, remitida desde el Centro de Detención Provisional El Inca, en Quito, el ciudadano sueco, Ola Bini, se declaró como un "secuestrado por el Gobierno de Ecuador". "Tal vez yo, siendo un mártir, secuestrado por el gobierno de Ecuador, sirva para iniciar discusiones, llamar la atención y abrir nuevas formas de lucha. Tal vez sirva para despertar a algunas personas", escribió en su misiva.

A continuación, exponemos íntegramente, la carta de Ola Bini:

Estoy sentado en la cárcel, en mi celda. Está oscuro, alguien se llevó todas las bombillas de las celdas. Por eso estoy sentado cerca de la puerta, para que la luz del pasillo me permita ver lo que estoy escribiendo.

Llevo una semana aquí, pero se siente como si fuera más tiempo. En las cárceles ecuatorianas no hay libros, no hay televisores, no hay forma de leer noticias.

Salimos al patio 5 horas a la semana y se nos permite máximo dos visitantes durante tres horas los sábados. Los minutos pasan demasiado lento. Por eso pienso y escribo.

Hace muchos años, un amigo me dijo -y lo ha dicho muchas veces a muchas personas-: ¿Qué es lo más importante que puedes hacer? ¿Estás haciendo eso? ¿Si no, por qué no? Esto ha permanecido conmigo como una guía importante. De hecho, nuestro tiempo es corto, debemos hacer lo más importante.

Nací con muchos privilegios. Y durante mi vida, principalmente a través de la suerte, he adquirido aun más. Déjenme ser claro: no merezco privilegio alguno sobre nadie. En mi opinión, ningún ser humano merece un privilegio. Sin embargo, lo tengo, ¿entonces qué hago?

Una opción es ignorarlo y actuar como si no existiera. Para mí, esta es una opción abominable. No, el privilegio para mí signi­fica responsabilidad. Odio algo que no merezca y que no puedo deshacerme. Por lo tanto, tengo que usarlo para mejorar el mundo. Es realmente así de simple. Privilegio signi­fica responsabilidad, poder signi­fica responsabilidad. Entonces, ¿qué sería lo responsable? Como mi amigo me dijo, lógicamente, lo más responsable que puedes hacer es trabajar en lo más importante que puedas hacer.

Sigue siendo lógico.

Por supuesto, no es tan simple como eso. Tienes que elegir algo donde puedas tener -o adquirir- las habilidades adecuadas. Tienes que elegir algo donde tengas una oportunidad de éxito. Debes poder acceder a los recursos adecuados. Todas estas consideraciones están incrustadas en las preguntas de arriba.

Sentado aquí en mi celda, me hago la pregunta. De la misma manera en que me he preguntado lo mismo cientos de veces durante el último año. Todavía no estoy seguro de la respuesta. Obviamente no soy muy productivo aquí sentado. Pero tal vez yo, siendo un mártir, secuestrado por el gobierno de Ecuador, sirva para iniciar discusiones, llamar la atención y abrir nuevas formas de lucha. Tal vez sirva para despertar a algunas personas.

Por supuesto, no tengo muchas opciones en mi situación actual, pero puedo aplicar la pregunta a mi vida anterior y puedo empezar a pensar en lo que debería venir a continuación. Estos pensamientos ocupan la mayor parte de mi cabeza en estos días.

Entonces, acerca de mi vida anterior, decidí hace muchos años que el campo de la privacidad es a la vez algo extremadamente importante y también algo donde mi conocimiento especí­fico y mi conexión me permitirían hacer algo importante. Por lo tanto, he trabajado en herramientas para mejorar la privacidad. Para mí, la privacidad es algo absolutamente necesario para que los seres humanos sean libres y el aumento de la vigilancia está amenazando esto hasta la médula.

Mi objetivo con CAD (y las iteraciones anteriores) era crear un grupo de personas con las habilidades necesarias para impulsar la privacidad en esfuerzos diferentes. Hay tantas cosas en las que trabajar. Protocolos e implementaciones tanto de hardware como de software, infraestructura y sistemas de usuario ­final. Y solo estábamos empezando.

Lo más importante de todo es que puede cambiar. Cuando salga, tendré diferentes posibilidades de las que tenía antes. No sé lo que eso signifi­ca. Tal vez no haya una buena manera de saberlo hasta que esté fuera. Pero todavía es algo en lo que estoy pensando.

Les insto a todos ustedes a considerar estas preguntas. Dedica tu vida a lo más importante.

En solidaridad,

Ola Bini

(JPM)

Fuente: Carta de Ola Bini

Ecuadorinmediato.com