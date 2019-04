OPINIÓN (El Oro) Protesta pacífica por presuntas extorsiones

Ciudadanía y representantes de diferentes operadoras de transporte salieron a las calles

Piñas. –Tal como estuvo programado por el Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos del Pueblo, que preside Fernando Feijóo Calderón, con la asistencia de algunas autoridades seccionales, dirigentes de la transportación y conductores de la parte alta de la provincia de El Oro, se efectúo este jueves en la tarde la marcha pacífica en protesta a los abusos que sufre la ciudadanía por algunos malos agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, según lo mencionaron en cada una de sus intervenciones. La marcha pacífica inició su recorrido desde la ciudadela Villa Elvita del cantón Piñas, por la avenida Ángel Salvador Ochoa, Fiscalía, TAC, por las principales calles de la ciudad y finalizando en el sector de La Tigrera ciudadela Ejército Ecuatoriano, donde se concentraron, para posteriormente hacer sus intervenciones los dirigentes y alcaldes como Jaime Granda Romero (Piñas), Betty Carrión (Zaruma), Bismark Ruilova (Atahualpa), Yuber Añazco (Balsas), Concejales electos de Piñas Sofía Sotomayor y Fredy Zambrano y otros, quienes solicitaron mayor respeto y que no se abuce con la transportación de la Parte Alta, donde igual denunciaron presuntas extorsiones por parte de algunos malos elementos de la CTE. Así mismo Lenín Díaz, quien condujo el programa, al final dio lectura de los siguientes puntos que harán llegar por escrito a las autoridades correspondientes sobre lo resuelto en esta marcha pacífica: 1. Rechazar categóricamente los atropellos y la extorsión que sufre la ciudadanía por parte de algunos malos agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). 2. Solicitar a las autoridades competentes la revisión, el esclarecimiento y la reforma del Reglamento para obtener el Permiso de Operación por Cuenta Propia, que se ha convertido en un instrumento de coerción a la ciudadanía; además que significa una traba para los sectores más pobres de la población, que tienen trabajos de subsistencia y les exigen trámites burocráticos que no los pueden realizar por su condición socioeconómica y laboral. 3. Exhortar a las autoridades de la CTE para que remuevan a todos los agentes de tránsito asignados a la parte alta de El Oro. 4. Solicitar a los Alcaldes de Zaruma, Piñas, Portovelo, Atahualpa, Balsas y Marcabelí que en mancomunidad pidan la competencia de control de tránsito en toda la jurisdicción de los citados cantones. 5. Conminar a las autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) para que dispongan el personal necesario en la parte alta de El Oro para atender a quienes sí necesiten obtener el permiso de operación por cuenta propia. 6. Enviar copias de este manifiesto a la Presidencia de la República, a la Asamblea Nacional, a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaria Anticorrupción, y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Al término de esta marcha nos trasladamos a las oficinas de la CTE en Piñas y los encontramos reunidos analizando el feriado reciente a al economista, Danilo Mora, Director Administrativo de la CTE de El Oro, arquitecto, Eduardo Granado Peña, Sub Director Ejecutivo de la CTE, Teniente Coronel, Abg. René García Andrade, Jefe de la CTE de El Oro y Capitán, Félix Córdova, Jefe de la CTE en Piñas, les preguntamos igual sobre lo que fue esta marcha y nos señalaron que se enteraron de la misma, pero que de las denuncias que hacen conocer manifestaron no tener nada por escrito, así mismo de los certificados por cuenta propia que se les dará facilidad para que saquen este documento en Piñas y puntualizaron que por el bien de la seguridad, igual seguirán con los controles de acuerdo a la Ley (P.M.R.) (I).