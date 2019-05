ECUADOR: ¡DEL "ARROZ VERDE" SE PASARON AL "ARROZ CON MANGO"!

Por: Dr. Francisco Herrera Aráuz para www.ecuadorinmediato.com De escándalo en escándalo la clase política ecuatoriana es incapaz de dimensionar el conflicto constante en el que se mete. Es una especie de tornillo sinfín el cual se agudiza cada vuelta y es evidente que el descredito sobre sí misma es cada vez mayor, porque tras una acusación contra un grupo -en este caso Alianza PAIS con la receta del "arroz verde 502"- recién se dan cuenta que la nación reclama con dureza que aclaren las cuentas de todos los partidos, movimientos y agrupaciones políticas que recibieron plata para sus campañas. Es un revoltijo en que se embarraron todos y que en buen romance se lo denomina el "arroz con mango".

ECUADOR: ¡DEL “ARROZ VERDE” PASARON AL “ARROZ CON MANGO”!

De escándalo en escándalo la clase política ecuatoriana es incapaz de dimensionar el conflicto constante en el que se mete. Es una especie de tornillo sinfín el cual se agudiza cada vuelta y es evidente que el descredito sobre sí misma es cada vez mayor, porque tras una acusación contra un grupo -en este caso Alianza PAIS con la receta del “arroz verde 502”- recién se dan cuenta que la nación reclama con dureza que aclaren las cuentas de todos los partidos, movimientos y agrupaciones políticas que recibieron plata para sus campañas. Es un revoltijo en que se embarraron todos y que en buen romance se lo denomina el “arroz con mango”.

Para los poco enterados el “arroz verde 502” es un reportaje del portal “La Fuente” que hace un recuento de los aportes de dinero para las campañas electorales del movimiento Alianza PAIS entre los años 2013 y 2014 por una suma mayor a los US$ 11 millones de dólares, en un listado del que aparecieron cuotas en contante y sonante de la empresa privada ecuatoriana y extranjera. Son platas que provienen de la delincuencia organizada brasileña como Odebrecht, la sospechosa desde tiempos del morenismo llamada Sinohydro, hoy envuelta y revolcada en el escándalo de “INA Investment”, la sinuosa coreana, hasta llegar a más de una decena de empresas ecuatorianas entre otras finísimas e importantes.

La nota periodística descubrió que un caudal de aportes en dineros o donaciones había sido destinado al partido de gobierno, que debieron ser registradas en el control del gasto electoral de las campañas, sean estas presidenciales del 2013 o las seccionales del 2014. El tema toma cuerpo al descubrirse un listado en cuadros de Excel que encabezaba la delictiva Odebrecht con un modelo parecido en toda América y que registró nombres, cifras, datos, fechas y montos de entrega. La acusación de la administración de estos dineros se la dirige a una ex asesora presidencial Pamela Martínez, a su asistente Laura Terán y con ello a un grupo de ex funcionarios del régimen anterior a los cuales se los inculpa de haber recibido parte de esos dineros para sus campañas, otros para pagar sus servicios publicitarios, honorarios o logística electoral. El reportaje investigativo en principio precisa solo cifras y contra facturas, pero no establece pruebas determinantes y deja entrever que todo esto fue en el entorno presidencial ecuatoriano de Rafael Correa, mas nunca lo llega a señalar al ex mandatario ni se lo incumpla de nada tampoco.

Lo cierto del hecho es que una vez publicada la nota sirvió de motivo para que la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, ponga la fiscalía al servicio del escándalo político ya que actuó con extraña rapidez y procedió a capturar a la doctora Martínez y su ayudante en un escabroso incidente en el aeropuerto de Quito, la noche del mismo sábado pasado y, abrió el proceso para que se den allanamientos, citaciones, convocatorias a declarar. Todo con insinuaciones de que el delito era por ser del entorno de Rafael Correa, o tenía que ver con este.

Para los abogados del caso, todos en fila la sorpresa fue por el contenido de la denuncia con tanta precisión, sea de los correos electrónicos, recibos, documentos, facturas, diálogos por internet los que promovían la inculpación al grupo de AP. El gran motivo para saber el origen de la acusación se dirigió a la validez de las pruebas y cómo se obtuvieron, porque de comprobarse su irregularidad causa nulidad en el proceso. Y la respuesta provino de uno de los autores del reportaje, el periodista Cristian Zurita, al ser entrevistado por Ecuadorinmediato. “La información estaba allí en los servidores de la Presidencia de la República”.

La respuesta en si lanza un reto muy serio. Al periodismo le toca probar sus asertos con los documentos válidos y verdaderos; en cambio, a la Fiscalía le toca generar las acusaciones con sus investigaciones, que deben absolutamente legales, sin una sombra de irregularidad en las pruebas. Si esos documentos salieron de los servidores de la Presidencia de Ecuador, entonces hay que averiguar cómo se los obtuvo, si no fueron logrados por una infiltración ilegal, si los mismos no fueron adulterados, si se mantuvo una cadena de custodia, si técnicamente son apropiados y si soportan a un peritaje minucioso. Insisto que una sola irregularidad en la obtención de estas pruebas causa nulidades al proceso. Es a la Fiscal a la que le toca probar lo afirmado en “La Fuente” para poder acusar, y por lo visto las dudas causan sombras en el tema.

Peor se ponen las cosas cuando entre los promotores del escándalo se embarran entre ellos. Si todo estaba en los servidores de “La Presidencia de la República” las acusaciones del consejero presidencial, Santiago Cuesta, quien reveló este viernes 10, en una entrevista para Radio Sonorama que Fernando Villavicencio y Christian Zurita los autores del reportaje “Odebrecht puso presidente de Ecuador” publicaron información “mutilada” del caso Arroz Verde 502. “Ellos mutilaron la información, que para un periodista es gravísimo”, dijo Cuesta al respecto. Además precisó que existen 5 cuentas en instituciones financieras, como Banco del Austro y Banco Pichincha, donde se habrían depositado más de US$ 4 millones de dólares a favor de Villavicencio y algunos de sus familiares.

Como lo dicho por el consejero presidencial Santiago Cuesta da para sospechar que esto puede ser un montaje desde algún lado del poder político y la duda se extiende a: cómo lo sabía que se han adulterado datos, por qué afirma que hay mutilación de los nombres en los nombres que estaban en los servidores de la presidencia. Es más, a qué se refiere Cuesta Caputti con eso de los depósitos de los US$ 4 millones de dólares a los familiares de Villavicencio.

Se desprenden forma sospechosa que aquí hay algo escondido, algo que no cuadra. Da la impresión el consejero Cuesta Caputti que él conoce -en por sus propias palabras- que algo se ha pagado para promover escándalo, que algo no se ha cumplido con lo pactado y se reclama que salga un reportaje completo. Y, lo destaco- todo sale de sus propias palabras, de ellos mismos – en acusaciones que van y vienen. Si se suma la revelación Cristian Zurita del financiamiento que reciben de la NED norteamericana para publicar las investigaciones de este portal, la polémica aumenta a cada paso.

Pero la dureza de la acusación de las mutilaciones ha obligado al co-autor del reportaje del “Arroz Verde 502” Fernando Villavicencio salir al paso de Cuesta pidiendo que lo saquen del entorno presidencial, exigiéndole a Lenin Moreno que pida a su consejero que pruebe su temeraria acusación, de lo contrario amenazó al Presidente al decir que si “pese a ello, usted lo mantiene en el cargo, será cómplice de un nuevo atentado a mi dignidad”.

Fernando Villavicencio es enemigo político de Santiago Cuesta eso se sabe y lo amenaza constantemente con revelar sus secretos. Es a Cuesta al que le tiene inculpado de lo mismo, es decir, de aportes de campaña electoral no registrados para el caso del actual presidente Lenin Moreno, por pagos a consultores en varios millones que nunca constaron en el control del gasto en el CNE y que lo afectan a la reputación del mandatario. Pues bien esto debe ser aclarado ante fiscalía en las próximas horas ya que, ante el cruce de delaciones no le ha quedado más remedio a Diana Salazar que citarle al Santiago Cuesta a que revele las circunstancias del posible delito, y que él mismo con sus palabras envolvió en la duda y sospecha a Villavicencio y Zurita, de todo debe responder ante la justicia el consejero deslenguado.

Aquí es donde salta el “Arroz con mango”. Este es un dicho cubano que se lo aplica a una discusión entre las gentes, generalmente a gritos, en el que se mezcla todo: pasiones, acusaciones, resentimientos, inculpaciones, desengaños, traiciones y falsedades. Ese es el espectáculo en el que han convertido a lo que podría ser el hilo conductor de una de las investigaciones más severas de corrupción de la clase política en sus campañas electorales.

Fíjense bien, cómo averiguar sobre pagos de campaña de parte de quienes se acusan entre sí de pagos subrepticios. Qué hace la presidencia de la República de Ecuador, en tiempos del presidente Lenin Moreno metido en esto, facilitando sus servidores informáticos y de otro tipo para buscar y trasegar datos contra su propia Alianza PAIS pero la del correismo. Qué hacen las versiones de Cuesta y cifras, millones, mutilaciones como platas mal habidas. Es muy grave que se muestre que aquí podría existir un montaje de un escándalo en el que está involucrado – otra vez- el entorno presidencial del morenismo y los suyos. La versión que ha ganado la calle en estos instantes es dura y directa: “¡Esto lo montó el gobierno de Moreno para acallar la denuncia de INA Papers!”.

Dejemos constancia que todo este nuevo escándalo es por las palabras de ellos, entre ellos y contra ellos mismos. Ecuador mira absorto como en este momento es usada la Fiscalía para cobrar venganzas, para acumular miserias dirigidas con consigna y no investigar con severidad y justeza los crímenes o la corrupción cometidos contra la nación. No hablo solo de la Dra. Diana Salazar, sino de todo el aparato del ministerio público que se ha quedado mudo, inmóvil y sin gesto alguno que le dé la confianza pública para llamar urgente, ya mismo, a todos los mencionados, involucrados en los escándalos: el del presidente Moreno e INA Investment; el del “Arroz Verde 502” y ahora del “Arroz con Mango”, y a toda la clase política ecuatoriana.

Sí, que llamen a todos, que llamen urgente a todos sin excepción antes de que se escapen a los cotizantes de presuntos pagos y cobros ilegales del “arroz verde”, todos los provenientes de la Odebrecht tan corrupta y corruptora, a la que con todos estos antecedentes desde ya debe prohibírsele que vuelva a operar en Ecuador. Si a todos los de las doce empresas privadas del listado como: Azul, Cosernim, Equitesa, Mercantil Cordova, Fopec, Semaica, Hidalgo&Hidalgo, Del Pacifico, Sinohydro, Telconet, Modiberi, Bortis y todos lo más que salten y surjan. Respetando la presunción de inocencia es urgente que vayan a declarar todos los que pusieron plata en las campañas y no se registraron o se excedieron, porque todos tendrían culpa si delinquieron y sepan que hay castigo para ellos.

Aquí, en este espacio de las donaciones electorales está comprobado que es lo privado lo que corrompe a lo público y con eso convierten a nuestras democracias en basureros donde han vertido sus desechos después de usarlas para sacar contratos jugosos. No he visto ninguna acción a ningún fiscal con faldas o pantalones bien puestos para frenar esta corruptela, no sé si por miedo o por ligereza ya que por consigna si está comprobado que actúan. Ahí tienen la noticia criminnis, llamen, llamen, es ahora o nunca.

Y que quede en claro que si han empezado por Alianza PAIS, la que fue y la que es hoy, ya no pueden hacerse de lado. Si alguien desde esas filas robó, abusó de la confianza de la nación, se corrompió con estos dineros, no puede aducir ahora que es perseguido político. El haberse corrompido en lo personal no puede comprometer a un proyecto político, por el contrario, en esos presuntos ladrones y sinvergüenzas están los verdaderos enemigos de la revolución ciudadana, ni los defiendan ni los encubran, ¡A la cárcel con ellos!

Pero, por igual la nación grita y exige que se investigue a toda la clase política, a todos los partidos y sus candidatos a que nos aclaren sus cuentas electorales. Sé que muchos han sido honestos en sus actos y no los meto en el mismo saco. Pero, los pillastres, los abusivos de la democracia deben y tienen que ser sancionados porque ellos han manchado la historia con sus corruptelas, en complicidad con la empresa privada, la de los grandes contratos y negociados. Que se investigue al poder presidencial, pero también al seccional, al local, al de municipios y prefecturas, al de concejales y diputados, a la empresa grande o pequeña, a gerentes y financistas.

Si entre todos dieron plata para dañar a la patria, que ahora su dinero los ahorque. Empezaron por el lado más fuerte, ahora sigan contra todos los que corrompieron a la nación, con esos que dan a todos como apuesta a caballo ganador con sus aportes de campaña para comprarse el poder político. Paguen las consecuencias de su inconsecuencia. (FHA).

________________________________________________________________________________________________________

Dr. Francisco Herrera Araúz es Director General de Ecuadorinmediato.com

