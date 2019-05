Richard Carapaz con problemas mecánicos en la tercera jornada del Giro de Italia

El pasado 11 de mayo empezó la competiciòn ciclística El gran inicio de Giro de Italia 2019 de Richard Carapaz (Movistar Team) ha quedado momentáneamente truncado este lunes por una serie de inevitables complicaciones que le han apartado del primer grupo en la meta de Orbetello, tras 220 largos kilómetros con bastante viento desde la salida en Vinci.

Muy bien protegido hasta la fase final por Andrey Amador y José Joaquín Rojas, los hombres designados hoy para cubrir las espaldas del carchense y de Mikel Landa, Carapaz había de lamentar primero una avería mecánica a 8 km del final, que le obligaba a cambiar su bici con la del catalán Antonio Pedrero. Reintegrado con extrema rapidez al grupo delantero por Héctor Carretero y por un Jasha Sütterlin aún convalenciente de su caída de ayer, Richard progresaba posiciones cuando una montonera a mitad de pelotón a cinco kilómetros de meta le dejaba definitivamente cortado. Pese a su esfuerzo, el carchense cedía 46″ y quedaba relegado a 1’33” en la general.

Una llegada algo más tranquila tuvo Mikel Landa, que concluyó en 20ª posición del día y se mantiene a 1’07” de Primoz Roglic (TJV), a punto de llegar al ecuador de esta tortuosa primera semana, repleta de etapas largas. Mañana martes, nada menos que 235 km por las cercanías de Roma, terminando en una exigente rampa en Frascati.

“Desde el inicio fue una etapa nerviosa, pero uno nunca espera incidentes así. He pasado por encima de un bache, he dañado una rueda y he tenido que cambiar bici con Pedrero. Yo soy pequeño y mis compañeros son más altos (ríe), así que iba pedaleando como podía. Luego nos ha pillado la caída y ya ha sido imposible remontar. Hoy nos ha tocado a nosotros y hemos perdido unos segundos, pero no descartamos todavía nada. Seguimos optimistas y en pie de lucha, que el Giro todavía es largo. Los compañeros han tratado de solucionar el problema lo más pronto posible, y les estoy muy agradecido porque el apoyo ha estado fenomenal. Tenemos muchas etapas aún por delante; ya vendrán los días buenos”, señaló Carapaz.(BGV)

Fuente: La Red