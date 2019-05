Ramiro García sobre denuncias de Santiago Cuesta: "No se puede acusar a un periodista de no tener información completa" (AUDIO)

Audio MAYO 13 - RAMIRO GARCÍA



"Hacer una investigación incompleta puede tener efectos dentro de lo ético, pero dentro de lo jurídico no", indicó el jurista Ramiro García Falconí, Presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, habló sobre el caso "Arroz Verde 502" y todas las implicaciones que ha traído desde su publicación. Además, explicó que el conflicto que mantiene el Consejero Presidencial, Santiago Cuesta, con el periodista, Fernando Villavicencio, no tienen relación con la investigación y que no se puede aseverar que existieron omisiones deliberadas con la revelación de estos nombres.