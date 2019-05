Abogado de Sofía Espín denuncia que hubo varias irregularidades dentro del caso (AUDIO)

Audio Mayo 13 - Guillermo Lara



Entre ellas, criticó que antes de que le dicten prisión preventiva, el juez ya había escrito la resolución sin una audiencia previa. "Eso sí es un delito", remarcó Guillermo Lara, abogado de la exasambleísta Sofía Espín, cuestionó las irregularidades que existen en este caso. Reveló que tienen la versión de la directora de la Casa de Confianza donde se encontraba Diana Falcón, en la cual, la directora le había confirmado que el mismo día de la visita de Sofía Espín y Yadira Cadena, tuvo una reunión con Falcón y le preguntó si tenía algún tipo de malestar o inconveniente por las visitas que recibió y Falcón le había dicho que no, que había recibido la visita de las abogadas del buffet jurídico de su abogado, Diego Chimbo.

Lara informó que el proceso se inició por el delito de oferta de tráfico de influencias y hacia el final de la instrucción fiscal, Fiscalía decidió reformular cargos y “trata de indilgar uno de los delitos más leves que tiene el Código Orgánico Procesal que es el delito de fraude procesal este delito es el que comete aquella persona con el fin de inducir a error a un juez, cambia el estado de las cosas o las pruebas”. Esta solicitud se hizo ante el Juez Iván Saquicela Rodas de la Corte Nacional, quien dio paso a la misma.

Ante esto, el abogado afirmó que “lo que pasó no es fraude procesal, tampoco Sofía Espín trató de inducir a la justicia al juez o aun fiscal, esto es inverosímil porque en el proceso ya había un testimonio anticipado que es libre, voluntario y bajo juramento, en este testimonio anticipado, la ex agente Falcón manifiesta de forma clara y dice a la justicia lo que supuestamente ha pasado en el caso del secuestro del Sr. Balda por lo que Fiscalía ya no necesitaba tomar un nuevo testimonio”.

Expuso que tienen las versiones de Sofía Espín así como de la abogada Yadira Cadena, quien dice que durante la audiencia, Diana Falcón le solicitó que la visite.

Dentro del expediente, dijo, se indica que no fue abogada de Rafael Correa ni participó en ningún escrito. “Hubo una tergiversación por parte de la prensa. Fueron los medios que pusieron abogada de Correa”.

Comentó que Cadena le solicita a Espín que le acompañe. “Se agenda una cita en la Asamblea, habla con ella para pueda tomar la defensa”.

Enfatizó que sí hubo contactos previos con Falcón para coordinar su defensa. “Cadena registra varias visitas a Raúl Chicaíza y Diana Falcón”. El jurista manifestó que Diego Chimo, defensa de los agentes, dijo que tenía conocimiento que hace varios meses los defendidos recibían las visitas de la Abogada Yadira Cadena.

“La versión de la coordinadora de la casa de confianza que hace las veces de directora de la casa dijo que el mismo día de la visita, tuvo una reunión en la tarde con Falcón y le preguntó si tenía algún tipo de malestar o inconveniente, debido a que le había comentado dos visitas”.

Continúo el relato: Según la versión de la directora de la casa, Diana Falcón le dijo “que no había ningún problema que había recibido la visita de las abogadas de buffet jurídico de su abogado Diego Chimbo.

Dentro de la audiencia por supuesto fraude procesal, dijo, “al inicio la PPL Falcón manifiesta, a través de su defensa, que se considera víctima del delito y es su deseo no participar”. Días después, en el testimonio anticipado de Falcón dijo: “yo no estoy aquí por mi voluntad yo estoy obligada”, comentó Lara.

Pese a ello, lamentó que el juez Iván Saquicela le manifestó que no es una víctima y es un testigo por lo que está obligada a rendir su versión.

Considera que la primera reformulación de cargos fue un logro. Recordó que el fraude procesal no lo va a poder probar la fiscalía porque, además de ser los más leves, es de los más difíciles de probar.

