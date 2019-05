"La Asamblea se dedica a todo menos a legislar los intereses de los ecuatorianos", admitió Wilson Merino (AUDIO)

Audio Mayo 13- Wilson Merino



El Código Orgánico de Salud contiene un capítulo que trata sobre cáncer Wilson Merino, representante de la Fundación Cecilia Rivadeneira, en entrevista con Ecuadorinmediato.com, reclamó por el trabajo de la Asamblea Nacional con relación al Código de la Salud. "La Asamblea se dedica a todo menos a legislar los intereses de los ecuatorianos y se enfrascan en discusiones inútiles".

Reclamó por el Código de la Salud, “yo lidero la iniciativa popular normativa Acuerdo Contra el Cáncer que como recordarán llegó a la Asamblea Nacional vía democracia directa, impulsando esta iniciativa que se construyó desde el territorio que llegó respaldada por 159 mil firmas. Esto parecería ser un mandato ciudadano, tenían que los asambleístas coger esta petición y tratarlo en la brevedad del caso”.

“Pero eso no sucedió. La Asamblea se dedica a todo menos en legislar a los intereses de los ecuatorianos y se enfrascan en discusiones inútiles de poder. Y así no resuelven el problema del cáncer que está afectando a los ciudadanos. El Código Orgánico de la Salud es un cuerpo normativo que se lleva discutiendo ya 7 años”.

Comentó que esa factura de tiempo la terminan pagando los ciudadanos. “Las reuniones que mantienen los asambleístas en la Comisión de Salud son costosas, constantes y finalmente existe una gran deuda con las familias afectadas por esta enfermedad”.

“Es increíble que los intereses corporativos sean los que finalmente ganen y la iniciativa popular normativa haya quedado en segundo plano. Es una lástima que al final no se tomen acciones en función en bienestar de los ecuatorianos”. Explicó que la organización llegó a la Asamblea Nacional por un mandato popular.

“Les dijimos a los asambleístas lo que nosotros sentimos y pensamos. Estamos enfrascados en la discusión de los INA Papers, del Arroz Verde, de la Langosta y los asambleítas no se dedican a legislar”.

Merino explicó que tras estas acciones es necesario cuestionar para que existen herramientas de democracia directa, “si cuando llegamos a las instancias de poder los asambleístas no lo contemplan. Sería mejor que eliminen esos mecanismo de la Constitución y no creen falsas esperanzas en los ciudadanos”.

“Llegamos respaldados con 159 mil firmas, no ha existido en la historia del país un suceso más participativo que el Acuerdo contra el Cáncer. Ahora que se habla del Acuerdo Nacional, a mí me parece que es una agenda preestablecida”. Merino aclaró que sí fue llamado para participar el Dialogo Nacional que propuso el Gobierno.

“Nos llamaron y fuimos pero ya no hubo espacio para entrar. Me sorprende cómo se dieron las cosas, es decir te invitan al evento pero no te invitan a debatir y tratar los temas de fondo”. Recordó que en el Acuerdo Nacional no se incluye a la salud.

“La salud es la base de la discusión de lo que debemos dialogar y debatir. Es una agenda que se quiere aprobar, a toda velocidad, en 30 días y ya quieren tener los temas aprobados. El Acuerdo contra el Cáncer demoró dos años en construir este proceso”. Explicó que la clase política se dedica a lo urgente y no a lo importante.

“Esta es una constante y yo creo que la democracia participativa es la alternativa. Que logramos con la iniciativa popular nórtica fue incluir un capitulo entero que hace referencia al cáncer en el Código Orgánico de Salud. Pero la propuesta medular de la iniciativa fue rechazada”.

Explicó que lo que se buscaba era conformar un sistema nacional de Lucha contra el cáncer que articule el trabajo de sectores privados, comunitarios y públicos, “pero esta idea no fue aprobada”.

“Existen sistemas para un sinnúmero de leyes, por ejemplo el tema de la mujeres, maltrato infantil pero en este caso no se dio paso para favorecer los intereses de las corporaciones. Solca ha sido, durante muchas años, el que ha manejado el tema del cáncer en el país y me parece que ha hecho un trabajo relevante y ellos enfocan la lucha contra el cáncer desde un paradigma medico pero no se quiere tratar el problema social”.

Explicó que en este sector existe desigualdad, pobreza multidimensional, migración, “cuando se habla de familias con niños con cáncer que deben migrar. Violencia intrafamiliar y ese era el paradigma que el Acuerdo contra el Cáncer estaba planteando, reconocer el trabajo de Solca pero que se trabaje en conjunto”.

“Hay que avanzar a una sociedad que deje de abdicar la responsabilidad en instituciones o personas electas y que trabaje en favor de todos los ecuatorianos”.

Merino mencionó que cuando se trató el tema del Código de la Salud sobre el cáncer en la Asamblea Nacional, la semana pasada, este mencionó que esta Ley proponía un trabajo conjunto.

“Planteamos diferentes cosas y finalmente cuando llegamos a las instancias de poder no tuvimos impacto. Parecería que la Participación Ciudadana es solo una palabra bonita pero en el país no existe. La democracia participativa no tiene impacto en el país”.

Sobre el tema del Código de la Salud y el cáncer comentó que aún no se ha recogido una de sus propuestas medulares es que una persona, representante de la sociedad civil, forme parte del Consejo de Salud. “Si es que realmente queremos avanzar necesitamos que las discusiones de los ciudadanos tomen con ellos”.

“Poder contar con la participación de una persona de la sociedad civil puede ayudar mucho en estos temas. Hemos logrado que hay un capítulo del cáncer dentro del COS pero la discusión política te roba toda posibilidad. Nosotros hemos logrado que ya se discuta el Código pero ahora ya se va a retrasar por la posición de las autoridades”.

“Es decir, por una semana los asambleístas están ya preocupados por quienes van a ser las nuevas autoridades del Pleno. Les preocupa el quítate para ponerme yo y no se dedican a legislar en funciona a los intereses de la gente”.

Sobre la iniciativa del Cabildo Ciudadano explicó que esta se da debido a que se está terminando un periodo “lamentable en la ciudad, una administración del señor Rodas que ha dejado a la ciudad en un abismo y hay temas muy complejos. Tenemos problemas estructurales de falta de institucionalidad. Tenemos un problema de falta de trasparencia, algunos conejales con grilletes, entre otros”.

“Frente a este panorama gris y adverso las organizaciones sociales decidimos unirnos y mediante la ordenanza 102, creamos del Cabildo Cívico Popular con tres objetivos: realizar control social; ser un espacio de consulta sobre cómo solucionar problemas complejos y presentar propuestas”.

Merino aseguró que hubo una buena recepción por parte del nuevo alcalde de Quito, Jorge Yunda, cuando se presentaron propuestas para la ciudad. “Estamos con buena gana, motivados y esperamos que el Alcalde decida trabajar de forma colaborativa”.

“Vamos a usar la silla vacía, los presupuestos participativos e incluso la revocatoria de mandato. Ahora tenemos una ciudadanía impaciente que no va a dudar en exigir que se cumplan las cosas”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato