Defensa de Ricardo Patiño solicitará al juez que reforme fianza en su contra

El excanciller debía pagar USD$ 50 mil dólares para que no opere la prisión preventiva La defensa de Ricardo Patiño, anunció que el excanciller no tendría la capacidad económica para pagar los USD$ 50 mil dólares que fueron fijados como fianza en el recurso de caución para que no opere la prisión preventiva en su contra. Por este motivo los juristas anunciaron que solicitarán que el juez reforme la medida.