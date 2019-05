DUDA:CNE consulta a la Procuraduría sobre prorrogación de autoridades seccionales

La duda del organismo surge porque aún no se proclaman algunas autoridades y no podrán posesionarse mañana Debido a que algunas autoridades seccionales, elegidas el pasado 24 de marzo, aún no han recibido sus credenciales y no podrán ser posesionadas este 14 de mayo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, consultó a la Procuraduría General del Estado (PGE) si cabe una prorrogación de las autoridades seccionales salientes.