Felipe Rodríguez sobre caso Ola Bini: "¡No saben qué hacer!...está presionando el Ejecutivo porque se les fue la mano"

"Dicen que atacó un sistema informático, pero no dicen cuál y dicen que es hacker, pero hasta ahora no logran presentar una sola prueba" El jurista Felipe Rodríguez analizó el caso sobre la detención del ciudadano sueco, Ola Bini, quien, según la Fiscalía habría atacado sistemas informáticos. Rodríguez criticó que el Ministerio del Interior "dijo que había un grupo de hackers rusos que estaban aliados con Patiño y descubren que no son rusos, sino sueco, que lo detienen como suizo y con un traductor estadounidense". A su criterio, es un caso claro de persecución política.