Hernán Gómez: ¿Por qué me echan la culpa de todo?

Ecuador perdió 4-0 contra Uruguay Hernán Dario Gómez, director técnico de la Selección de Ecuador, conversó con los medios de comunicación en el estadio del Vitória. Gómez analizó el debut de la Tri en la Copa América y se refirió al próximo partido frente a Chile.

Acerca del partido: «Ha sido una derrota muy dura. Difícil de asimilar. He hablado individualmente con los muchachos. Hace un año la selección no existía y Uruguay estaba jugando contra Francia.El equipo en el segundo tiempo se paró mejor. Uruguay se volvió lento con la forma cómo nos paramos. No jugamos bien. Cuando uno está con 10, hay más espacios. Saqué a (Ángel) Mena porque no tenía una posición fija.»

El partido frente a Chile: «Yo tenía pensado cambiar de formación independientemente del resultado del primer partido. Voy a ver la manera de hacernos más fuertes. La idea siempre es la misma. Trabajo en zona, 11 atacando, 11 defendiendo. Estoy analizando qué jugadores usar. La gente dice que cuando juega Carlos Gruezo somos defensivos. No es así. Chile es buenísimo. Trae a todos sus jugadores, tiene una nómina excelente. Si jugamos con intensidad, podremos competir.»

Su actualidad: «A mí no me trajeron diciéndome: se queda o se va dependiendo de lo que pase en la Copa América. Si hubiéramos ganado, también nos estuvieran matando. Por ahora no hay cómo cambiar el ambiente. No había selección hace un año. ¿Por qué me echan la culpa de todo? Estamos tratando de reconstruir el equipo. Desafortunadamente, la entrevista se basa en lo malo que dije. Ayúdenme a mí de bajar de la nube de hablar mentiras. La camiseta de Ecuador me ha acompañado desde que clasificamos. Hay que gente que había esperando la victoria de Uruguay.» (BGV)

Fuente: La Red/ Ecuadorinmediato