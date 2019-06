Guillermo Lasso: "Temas del CPCSS son temas del hombre; nadie puede usar nombre de Dios para defender errores del hombre"

José Carlos Tuárez se refirió al líder de creo como "mala persona" Guillermo Lasso, líder de CREO publicó en su cuenta de Twitter un enunciado que dice "A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César" y acota que "los temas políticos del CPCSS son temas del hombre; nadie puede usar el nombre de Dios para defender los errores del hombre". Esto, en referencia al Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Carlos José Tuárez.

Lasso en su publicación afirma que “hace dos mil años trataron de confundirnos y engañarnos, Jesús fue muy claro; los temas de Dios son de Dios y los del hombre son del hombre”. La relación entre Tuárez y Lasso ha sido polémica. El líder de CREO tildó de “mal sacerdote” al residente del CPCCS,

Mientras que Tuárez, respondió diciendo que "Guillermo Lasso es una mala persona para el Ecuador" he hizo alusión al feriado bancario que provocó una ola de migración debido a la crisis económica y cuestionó “¿soy un mal sacerdote porque no le obedezco, porque le obedezco al pueblo, Sr. Guillermo Lasso; porque yo me debo a la mayoría y no me debo a usted ni a su chequera?”.

Finalmente, la iglesia católica aclaró a inicios de semana que el actual presidente del CPCCS, tiene "prohibido" usar el hábito religioso, así como realizar el ministerio sacerdotal.

Fuente: Twitter Guillermo Lasso / Ecuador Inmediato.