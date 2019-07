En la Asamblea Nacional hay 4 Comisiones que no funcionan, según Rony Rodríguez (AUDIO)

Audio Julio 19- Rueda de Prensa



En el programa Rueda de Prensa se trató el tema de la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación El periodista Ronny Rodríguez, en los micrófonos de Ecuadorinmediato, aseguró que existen cuatro comisiones de la Asamblea Nacional que no pueden funcionar. "Esto es muy complejo. Ahora ya son cuatro las mesas legislativas que no pueden sesionar o tiene problemas: Comisión de Derechos de los Trabajadores, Comisión de Gobiernos Autónomos, Comisión de Relaciones Internacionales y Comisión de Derechos Colectivos".

“A Fernando Flores ya no le dieron quorum y a Jaime Olivo en la otra mesa legislativa. Hay una preocupación interna en la Asamblea Nacional, que incluso desde Alianza PAÍS están pensando en pedirles que renuncien de una comisión y vayan a la otra para que puedan trabajar”.

Sobre este tema Fabricio Vela también explicó que si ya son cuatro las comisiones que no pueden trabajar y que este tema sería mucho más grave. “Patricio Donoso decía que el problema era en dos de 12 comisiones. Ahora serían 4. Son 180 proyectos que están esperando trámite de la Asamblea Nacional. Están pendientes temas como las reformas al COIP, reformas al Código de la Democracia, entre otras”.

Sobre el tema del Consejo de Participación Ciudadana, Rodríguez dijo que, “es lo de moda y ha llevado a la Asamblea a enfocarse en el Consejo de Participación Ciudadana y en su presidente. Esto por su presencia cuando llegó a la Comisión de Participación Ciudadana, pero su forma de ser le trajo complicaciones. Hoy estamos en este tema. Dentro de este el desacato es la figura en sí del juicio político”, comentó.

“Lo que paso en la Comisión de Fiscalización en el juicio político contra la exministra Verónica Espinosa es un ejemplo de lo que pasa en la Asamblea. Hasta las tres de la tarde no se tenían los votos. Los del BADI salieron a amenazar y esa va a ser la técnica, poner en peligro la mayoría en la Asamblea”.

Explicó que en el Legislativo un voto cuenta, peor 8 o 10. “Es preocupante lo que envié el Ejecutivo porque apenas se habló de que iba a subir el IVA ya los otros movimientos dijeron que no. No tienen los votos”. Explicó que hay varios temas que no se sabe si es que podrá tener la mayoría para que puedan aprobarlos.

Rodríguez aseguró que los juicios políticos son débiles, “yo no veo suficientes las acusaciones para estos procesos. Los argumentos para mí son bastantes débiles y no le veo el desacato que daría confirmado que no se cumplió. El hecho de lo que ha venido sucediendo es que nadie dice nada del CNE Transitorio que fue quien llevó todo este proceso”. (BGV)

Escuche la entrevista completa en el link adjunto:

Fuente: Ecuadorinmediato