EL DIARIO (Manabí) Agricultores afectados por cambios climáticos

Agricultores de El Carmen dijeron que su producción se perjudica por las bajas temperaturas

“En el invierno, cuando hace calor, el plátano alcanza su grado óptimo de corte a las ocho semanas, pero ahora habrá que esperar hasta la once”, dijo.

José Zambrano, ingeniero agrónomo, indicó que la variación de cambio climático perjudica cuando es fuerte. “Afecta al agricultor cuando están sembrando y caen aguaceros, porque la semilla no germina. El frío lo que hace es retrasar de 10 a 15 días la cosecha”, explicó.

Luis Góngora, presidente de la Federación Nacional de Productores de Plátano del Ecuador (Fenaprope), indicó que la producción bajó hasta en un 50% y la alternativa es embolsar el racimo de plátano tierno con fundas que tengan perforación milimétrica, para encerrar más el calor.

Según datos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), el 15 de julio Portoviejo registró la temperatura más baja, con 19,5 grados centígrados.

Carlos Mina, técnico regional de la estación meteorológica de la capital manabita, explicó que estos valores se encuentran en los rangos normales. “Podemos decir que ya estamos en verano”, indicó. En cuanto a las precipitaciones, dijo que también son comunes en este mes.

Lluvia. Joffre Santos, del sitio Camareta, de la comunidad El Bejuco de Chone, pensó que sería la mejor producción de cacao al ver sus plantas llenas de flores, pero las lluvias le quitaron la alegría.

Por la humedad las flores se desprendieron, su cultivo no dará frutos y los que comienzan a crecer se están poniendo negros, por la conocida “monilla”.

Con las lluvias también llega el hongo “escoba bruja”.

Quinto Alcívar, presidente de la Asociación de Producción Agropecuaria de la Tablada de Sánchez, sostuvo que las lluvias han comenzado a afectar la producción de cítricos.

Aseguró que estos productos necesitan del sol y toca esperar a que la naturaleza dé tregua y deje de llover, porque además de afectar las plantaciones, las vías rurales aún no están del todo abiertas. Pese a la afectación, se piensa que la cosecha será buena.

El técnico productivo de maíz Juan Pablo Dueñas indicó que se preveía tener una producción abundante del grano, sin embargo la calidad no ha sido de las mejores por la humedad.

“Se conminó a los agricultores a asegurar sus sembríos, unos lo hicieron y otros no. No ha habido problema de semillas ni de variedades, es por el constante invierno que no ha parado aún”, expresó.

Frank García, de la unidad de gestión productiva del Ministerio de Agricultura (MAG), indicó que el cambio climático repercute en muchos cultivos, especialmente en el maíz.

“Incluso se dificulta la cosecha; no hay vías rurales habilitadas porque no puede ingresar maquinaria de los municipios”, dijo.

Explicó que quienes tienen el seguro agrícola deben realizar a tiempo el aviso de siniestro para acceder al beneficio. Los agricultores tienen hasta 135 días después de sembrado para reportar algún incidente, posterior a ese tiempo pierden la posibilidad de recuperar algo de la inversión realizada. “Lo que asegura un pequeño productor es 950 dólares, que es el costo estándar, hay una prima del 15%. Es decir que en caso de una pérdida total recupera el 85%”, indicó.

Quienes quedan fuera de la cobertura de la póliza pueden acceder a otros servicios del MAG en próximos ciclos, como kits agrícolas.