Pasajero de avión pide a otra ocupante que deje de hablar en español y público reacciona en contra

Un nuevo incidente racista se registró a bordo de un avión. La publicista y productora de televisión Jaime Primak Sullivan, viajaba con destino a Nueva York cuando una persona que se encontraba a su lado le reclamó por hablar en español. Antes de que respondiera Jaime Primak, otros de los pasajeros se solidarizaron con ella y empezaron a hablar en esa lengua.

"Ese hombre simplemente me pidió: 'Por favor, deje de hablar en español (…) Entonces, un hombre a su lado empezó a hablar español, y luego la azafata", contó Primak.

El respaldo de otros pasajeros entusiasmó a la publicista.

"Dios mío, nunca antes había querido tanto levantarme y bailar como me provoca ahora", expresó.

Esta denuncia se suma a otros incidentes xenófobos recientes relacionados con el español en Estados Unidos. El pasado 7 de julio, un vídeo mostraba cómo la clienta de un establecimiento de comida rápida de Florida increpaba al encargado: “Aquí estamos en América, tienes que hablar inglés”.

En 2018 se hizo viral la grabación de un hombre insultando a dos mujeres y un camarero por hablar en español en Nueva York. Aaron Schlossberg, protagonista del polémico vídeo, pidió disculpas por su comportamiento, asegurando que no es una persona racista.

FUENTE: RT,ABC, Twitter, Ecuador Inmediato

This man just asked me to “please stop speaking Spanish” on this plane to NYC (in his defense it’s very early and he’s racist) so the man next to him STARTED SPEAKING SPANISH and then the flight attendant and my GOD i have never wanted to get up and dance more than i do now.