ECUAVISA (Guayaquil) Delitos sexuales contra menores son parte de las reformas al COIP

La legisladora Ximena Peña presentó el pliego de modificaciones que se plantean al COIP

La presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña, mencionó que para estructurar el informe para el segundo debate de las reformas al Código Integral Penal (COIP) se tomó en cuenta temas de delitos contra la integridad sexual y reproductiva en contra de niñas y adolescentes, violencia intrafamiliar, lucha contra la corrupción, que aborda la figura del comiso sin sentencia; la imprescriptibilidad de delitos sexuales a menores; aborto no punible en caso de violación, inseminación no consentida y malformación del feto; despenalización de uso del cannabis para tratamiento terapéutico; el maltrato animal, etc.

Peña sugirió al pleno debatir las reformas al Código Integral Penal por Libros a efectos de analizar ampliamente y de manera planificada el articulado para construir una normativa que permita establecer herramientas claras para los operadores de justicia.

Al exponer el contenido de las reformas al COIP mencionó que se tomó en cuenta 69 proyectos, se reformaron 60 artículos a través de 60 comisiones generales, se incorporaron 17 artículos nuevos, 4 transitorias y una disposición final. En el Libro I se reformó 26 tipos penales, se estableció 7 nuevos tipos penales relacionados con la desaparición involuntaria, incesto, lesiones, abuso y muerte a animales de compañía y falsificación de certificados médicos.

Indicó que se estableció cuatro cambios procesales en el Libro II; y dos nuevos procesos en cuanto a la justicia restaurativa y procedimiento expedito para delitos de violencia contra la mujer o núcleo familiar.